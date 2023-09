Villages et côteaux propres Dans les villages viticoles participants Hautvillers, 7 octobre 2023, Hautvillers.

Hautvillers,Marne

Organisée par la Mission sous la bannière Ma Champagne au Patrimoine mondial « engagés », l’opération Villages et Coteaux Propres est une opération de sensibilisation active et participative qui donne aux collectivités, aux associations, aux groupements de vignerons et à la population la possibilité de rendre leur environnement plus propre et plus accueillant.

Le défi : mobiliser sur une demi-journée un maximum de volontaires pour nettoyer les abords des routes, chemins, forêts et vignes et partager un moment citoyen et convivial.

Cette année, 7 villages viticoles de la CCGVM participent à cet événement :

AMBONNAY, AVENAY VAL D’OR, CHAMPILLON (en partenariat avec la Royal Champagne), DIZY, FONTAINE-SUR-AY,

HAUTVILLERS (en partenariat avec l’ONF), MUTIGNY.

Les villages participants recherchent activement des bénévoles ! Pour connaitre l’heure et le lieu de rendez-vous pour votre commune, renseignez-vous auprès de la Mairie..

2023-10-07 fin : 2023-10-07

Dans les villages viticoles participants

Hautvillers 51160 Marne Grand Est



Organized by the Mission under the banner Ma Champagne au Patrimoine mondial « engagés », the Villages et Coteaux Propres operation is an active, participatory awareness-raising campaign that gives local authorities, associations, winegrower groups and the general public the chance to make their environment cleaner and more welcoming.

The challenge: to mobilize as many volunteers as possible over half a day to clean up roadsides, paths, forests and vineyards, and to share a convivial, civic moment.

This year, 7 wine-growing villages in the CCGVM are taking part in the event:

AMBONNAY, AVENAY VAL D?OR, CHAMPILLON (in partnership with Royal Champagne), DIZY, FONTAINE-SUR-AY,

HAUTVILLERS (in partnership with ONF), MUTIGNY.

Participating villages are actively seeking volunteers! To find out the meeting time and place for your commune, please contact the Mairie.

Organizada por la Misión bajo el lema Ma Champagne au Patrimoine mondial « engagés », la operación Villages et Coteaux Propres (Pueblos y laderas limpios) es una campaña de sensibilización activa y participativa que ofrece a las autoridades locales, asociaciones, grupos de viticultores y al público en general la oportunidad de hacer su entorno más limpio y acogedor.

El reto consiste en movilizar al mayor número posible de voluntarios durante media jornada para limpiar bordes de carreteras, caminos, bosques y viñedos, y compartir un momento cívico y amistoso.

Este año participan 7 pueblos vitivinícolas de la CCGVM:

AMBONNAY, AVENAY VAL D’OR, CHAMPILLON (en colaboración con Royal Champagne), DIZY, FONTAINE-SUR-AY,

HAUTVILLERS (en colaboración con la ONF), MUTIGNY.

Los pueblos participantes buscan voluntarios Para conocer la hora y el lugar de reunión de su pueblo, póngase en contacto con su ayuntamiento.

Die von der Mission unter dem Banner Ma Champagne au Patrimoine mondial « engagés » organisierte Operation Propres Villages et Coteaux ist eine aktive und partizipative Sensibilisierungsaktion, die Gemeinden, Vereinen, Winzergruppen und der Bevölkerung die Möglichkeit gibt, ihre Umgebung sauberer und freundlicher zu gestalten.

Die Herausforderung: An einem halben Tag sollen möglichst viele Freiwillige mobilisiert werden, um die Ränder von Straßen, Wegen, Wäldern und Weinbergen zu säubern und gemeinsam einen bürgerfreundlichen und geselligen Moment zu erleben.

Dieses Jahr nehmen 7 Weindörfer der CCGVM an dieser Veranstaltung teil:

AMBONNAY, AVENAY VAL D’OR, CHAMPILLON (in Partnerschaft mit der Royal Champagne), DIZY, FONTAINE-SUR-AY,

HAUTVILLERS (in Partnerschaft mit dem ONF), MUTIGNY.

Die teilnehmenden Dörfer suchen aktiv nach Freiwilligen! Um die Uhrzeit und den Treffpunkt für Ihre Gemeinde zu erfahren, erkundigen Sie sich bitte bei der Gemeindeverwaltung.

