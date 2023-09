Villages et Coteaux Propres Dans les villages viticoles participant Boursault, 7 octobre 2023, Boursault.

Boursault,Marne

Le samedi 7 octobre 2023 aura lieu la 10ème édition de l’opération de nettoyage « Villages et Coteaux propres » dans plusieurs communes des Paysages de la Champagne!

4 villages du territoire des Paysages de la Champagne participent cette année à l’opération : Baye – Boursault – Etoges – Leuvrigny

Les villages participants recherchent activement des bénévoles ! Pour connaitre l’heure et le lieu de rendez-vous pour votre commune, renseignez-vous auprès de la Mairie.

Venez nombreux participez à une action citoyenne et à un moment de partage sympathique clôturé en fin de matinée par le verre de l’amitié !!!.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Dans les villages viticoles participant

Boursault 51700 Marne Grand Est



On Saturday, October 7, 2023, the 10th edition of the « Villages et Coteaux propres » clean-up operation will take place in several communes of the Paysages de la Champagne region!

4 villages in the Paysages de la Champagne area are taking part this year: Baye – Boursault – Etoges – Leuvrigny

Participating villages are actively seeking volunteers! To find out the time and place of the event in your commune, please contact your local Mairie.

Come one, come all, and take part in a civic action and in a friendly moment of sharing, rounded off at the end of the morning with a glass of friendship!

El sábado 7 de octubre de 2023 tendrá lugar la 10ª operación de limpieza « Villages et Coteaux propres » en varias localidades de la región de Champaña

este año participan 4 pueblos de Paysages de la Champagne: Baye – Boursault – Etoges – Leuvrigny

Los pueblos participantes buscan activamente voluntarios Para saber la hora y el lugar de la reunión en su pueblo, póngase en contacto con su ayuntamiento.

Venga uno, vengan todos y participen en una acción cívica y en un momento de compartir amistoso, ¡completado al final de la mañana con una copa de amistad!

Am Samstag, den 7. Oktober 2023, findet zum zehnten Mal die Reinigungsaktion « Saubere Dörfer und Hügel » in mehreren Gemeinden der Champagne statt!

4 Dörfer in der Region Paysages de la Champagne nehmen dieses Jahr an der Aktion teil: Baye – Boursault – Etoges – Leuvrigny

Die teilnehmenden Dörfer suchen aktiv nach Freiwilligen! Um die Uhrzeit und den Treffpunkt für Ihre Gemeinde zu erfahren, erkundigen Sie sich bitte bei der Gemeindeverwaltung.

Kommen Sie zahlreich und nehmen Sie an einer Bürgeraktion teil, die am Ende des Vormittags mit einem Glas Freundschaft abgeschlossen wird!

Mise à jour le 2023-09-17 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne