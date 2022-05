Dans les vignes au crépuscule, 28 mai 2022, .

Dans les vignes au crépuscule

2022-05-28 – 2022-05-28

Pas le temps de venir dans la journée ? Envie de profiter de la fraîcheur du soir ? Cette balade-dégustation est faite pour vous ! Départ au crépuscule pour une randonnée commentée dans le vignoble à la tombée de la nuit. Dégustation au cœur des vignes de 4 vins de Touraine et mets régionaux en accord. Retour aux lampions. Avec Rendez-Vous dans les Vignes, venez découvrir un domaine viticole familial situé au cœur de l’AOC Vouvray. Outre les traditionnelles visites de cave et dégustations, Myriam, petite-fille et épouse de vignerons, vous propose d’entrer dans les secrets des vins de Loire lors de prestations variées et adaptées à chacun.

Dans les vignes au crépuscule est une balade commentée dans les vignes, dégustation au cœur du vignoble et à la tombée de la nuit de 5 vins de Touraine avec ardoises de mets locaux en accord.

+33 6 52 16 97 07

