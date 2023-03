DANS LES UNIVERS DE JESSE JACOBS SQUARE SAINT-EXUPERY, 6 mars 2023, Colomiers .

DANS LES UNIVERS DE JESSE JACOBS

Chemin de Saint-Exupéry SQUARE SAINT-EXUPERY Colomiers Haute-Garonne SQUARE SAINT-EXUPERY Chemin de Saint-Exupéry

2023-03-06 – 2023-03-12

SQUARE SAINT-EXUPERY Chemin de Saint-Exupéry

Colomiers

Haute-Garonne

Pour la première édition du festival, c’est l’artiste Jesse Jacobs qui a réalisé le visuel de l’affiche. En écho à celle-ci, retrouvez des illustrations de Jesse Jacobs exposées dans le Square Saint-Exupéry. Dans chacune, plongez dans une ambiance psychédélique, lumineuse et colorée, labyrinthe de dimensions cachées, empreintes de spiritualité et questionnant notre rapport étroit à la nature.

Né sur la côte est du Canada, Jesse Jacobs vit et travaille à London, dans l’Ontario. Il étudie le dessin et l’estampe à l’école des beaux-arts de Nouvelle-Écosse. Il auto-édite plusieurs livres lui permettant d’expérimenter les techniques d’impression et d’affiner son dessin, au trait précis et fouillé. Jesse Jacobs est par ailleurs illustrateur et a notamment travaillé dans le domaine du cinéma d’animation et du jeu vidéo.

Découvrez les univers psychédéliques et colorés de l’auteur de l’affiche de cette première édition de Press Play !

SQUARE SAINT-EXUPERY Chemin de Saint-Exupéry Colomiers

dernière mise à jour : 2023-02-27 par