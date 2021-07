Metz Musée de la Cour d'Or Metz, Moselle « Dans les thermes avec Curmilla » Musée de la Cour d’Or Metz Catégories d’évènement: Metz

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Cour d’Or Gratuit. Sur inscription. Durée de la visite : 1h Type de visite : visite à destination des adultes et des enfants à partir de 6 ans.

La jolie Curmilla vous fera découvrir l’usage des thermes à l’époque gallo-romaine. Musée de la Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier, 57000 Metz Metz Moselle

2021-09-18T10:45:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-19T15:45:00 2021-09-19T16:45:00

