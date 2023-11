DÉFILÉ DE SAINT-NICOLAS Dans les rues Yutz, 2 décembre 2023, Yutz.

Yutz,Moselle

Saint Nicolas est une figure emblématique à Yutz. Sa popularité se mesure chaque année à l’occasion du célèbre défilé qui anime la ville. Ce sont plus de 10 000 personnes qui sont présentes sur le parcours du défilé de Saint-Nicolas, pour admirer la douzaine de chars et les 700 participants organisé par l’association S.Y.M.E.C (Si Yutz m’Etait Conté). Tout public

Samedi 2023-12-02 16:30:00 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

Dans les rues Rue Roosevelt

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Saint Nicholas is an emblematic figure in Yutz. His popularity is measured each year during the famous parade that animates the city. More than 10,000 people are present on the route of the Saint Nicholas parade, to admire the dozen floats and the 700 participants organized by the association S.Y.M.E.C (Si Yutz m?Etait Conté)

San Nicolás es una figura emblemática en Yutz. Su popularidad se mide cada año durante el famoso desfile que anima la ciudad. Más de 10.000 personas están presentes en el recorrido del desfile de San Nicolás, para admirar la docena de carrozas y los 700 participantes organizados por la asociación S.Y.M.E.C. (Si Yutz m?Etait Conté)

Der Heilige Nikolaus ist eine Symbolfigur in Yutz. Seine Popularität zeigt sich jedes Jahr beim berühmten Umzug, der die Stadt belebt. Mehr als 10.000 Menschen säumen die Strecke des Nikolausumzugs, um das Dutzend Wagen und die 700 Teilnehmer zu bewundern, die von der Vereinigung S.Y.M.E.C (Si Yutz m?Etait Conté) organisiert werden

