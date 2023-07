Marché nocturne à Vallon Pont d’Arc Dans les rues Vallon-Pont-d’Arc, 4 juillet 2023, Vallon-Pont-d'Arc.

Vallon-Pont-d’Arc,Ardèche

L’été, ce sont davantage les créateurs d’art et les stands non alimentaires qui animent les mardis nocturnes. Idéal après une journée au soleil près de l’arche naturelle du Pont d’Arc ou après la visite culturelle de la Grotte Chauvet..

2023-07-04 18:00:00 fin : 2023-08-29 00:00:00. .

Dans les rues

Vallon-Pont-d’Arc 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



In the summer, it is more the art creators and non-food stalls that liven up the Tuesday nights. Ideal after a day in the sun near the natural arch of the Pont d’Arc or after the cultural visit of the Grotte Chauvet.

En verano, son más bien los artistas y los puestos no alimentarios los que animan las noches de los martes. Ideal tras un día al sol cerca del arco natural del Pont d’Arc o después de una visita cultural a la Gruta Chauvet.

Im Sommer sind es mehr die Kunstschaffenden und Non-Food-Stände, die die nächtlichen Dienstage beleben. Ideal nach einem Tag in der Sonne in der Nähe des natürlichen Bogens von Pont d’Arc oder nach der kulturellen Besichtigung der Chauvet-Höhle.

Mise à jour le 2023-07-12 par Gorges de l’Ardèche – Pont d’Arc