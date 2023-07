Fêtes locales dans les rues Orthez, 23 juillet 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Novillada piquée

15h à 19h, parc Gascoin : village des enfants : mur d’escalade, accrobranche, toboggan gonflable pour les petits

18h : corrida

21h , parvis de l’église St Pierre : concert d’Esta, polyphonie traditionnelle mais aussi balade aux rythmes new folks ou latinos.

22h30 : Cérémonie de clôture avec la banda Lous Gaouyous

23h : feu d’artifice depuis le château Moncade., visible dans toute la ville..

Novillada piquée

3pm to 7pm, parc Gascoin: children’s village: climbing wall, accrobranche, inflatable slide for the little ones

6pm : bullfight

9 p.m., St Pierre church square: Esta concert, traditional polyphony but also a stroll to new folks or Latino rhythms.

10:30pm: Closing ceremony with the banda Lous Gaouyous

11pm: Fireworks from the Château Moncade, visible throughout the town.

Novillada piquée

de 15:00 a 19:00 h, Parc Gascoin: pueblo infantil: rocódromo, trepa a los árboles, tobogán hinchable para los más pequeños

18:00 h: corrida de toros

21.00 h, frente a la iglesia de St Pierre: concierto Esta, polifonía tradicional pero también un paseo a ritmo de new folks o latinos.

22.30 h: ceremonia de clausura con la banda Lous Gaouyous

23.00 h: Fuegos artificiales desde el Château Moncade, visibles en toda la ciudad.

Gepickte Novillada

15 bis 19 Uhr, Parc Gascoin: Kinderdorf: Kletterwand, Baumklettern, aufblasbare Rutsche für die Kleinen

18h : Stierkampf

21 Uhr , Vorplatz der Kirche St Pierre: Konzert von Esta, traditionelle Polyphonie, aber auch Spaziergang mit New-Folk- oder Latino-Rhythmen.

22.30 Uhr: Abschlusszeremonie mit der Banda Lous Gaouyous

23.00 Uhr: Feuerwerk vom Schloss Moncade aus, das in der ganzen Stadt zu sehen ist.

