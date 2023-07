Fêtes locales dans les rues Orthez, 22 juillet 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

10h15 à 12h15, arènes du Pesqué : initiation aux cultures taurines : ateliers de pratique ludique pour les jeunes de 4 à 14 ans : l’écart, le saut, le travail de la corde…

10h45, mur à gauche : tournoi international de pelote (spécialité paleta cuir).

13h30, avenue du 8 mai : démonstration des écoles de vélo.

15h : course cycliste senior.

15h, sur le Laà à Ste Suzanne : grand concours de pêche enfants (jusqu’à 15 ans)

15h à 19h, parc Gascoin : village des enfants : mur d’escalade, accrobranche, structure gonflable, jeux traditionnels

16h : concert Humpty Dumpty, un voyage entre comptines occitanes et voyage jamaïcain.

19h : Déambulation d’El Cipotegato et des gigantes de Tarazona

22h , carrefour des musiques à gogo : Podium Insomnia

Déambulation en centre ville : Soirée Polyphonies

22h , parvis de l’église St Pierre : concert Bric a Drac.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

dans les rues

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10:15 am to 12:15 pm, Pesqué bullring: introduction to bullfighting culture: fun workshops for youngsters aged 4 to 14: gaping, jumping, rope work…

10:45 a.m., left wall: international pelota tournament (paleta cuir specialty).

1:30 p.m., avenue du 8 mai: cycling school demonstration.

3 p.m.: senior cycling race.

3 p.m., on the Laà at Ste Suzanne: children’s fishing competition (up to age 15)

3pm to 7pm, parc Gascoin: children’s village: climbing wall, accrobranche, inflatable structure, traditional games

4pm: Humpty Dumpty concert, a journey between Occitan nursery rhymes and Jamaican music.

7pm : El Cipotegato and Tarazona’s gigantes perform

10pm, crossroads of music galore: Podium Insomnia

City center strolling: Polyphonies evening

10pm, St Pierre church square: Bric a Drac concert

10.15 h a 12.15 h, plaza de toros de Pesqué: iniciación a la cultura taurina: talleres lúdicos para jóvenes de 4 a 14 años: el vacío, saltos, trabajo a la cuerda, etc.

10.45 h, muro de la izquierda: torneo internacional de pelota (especialidad paleta de cuero).

13.30 h, avenida del 8 de mayo: demostración de escuelas de ciclismo.

15.00 h: carrera ciclista senior.

15.00 h, en el Laà de Ste Suzanne: concurso de pesca infantil (hasta 15 años)

de 15:00 a 19:00 h, Parc Gascoin: pueblo infantil: rocódromo, acrobrancha, estructura hinchable, juegos tradicionales, etc

16.00 h: Concierto de Humpty Dumpty, un viaje entre las canciones infantiles occitanas y la música jamaicana.

19.00 h: Desfile de El Cipotegato y los gigantes de Tarazona

22:00 h, cruce de músicas por doquier: podio Insomnia

Desfile en el centro de la ciudad: Velada de polifonías

22.00 h, plaza de la iglesia St Pierre: concierto Bric a Drac

10.15 bis 12.15 Uhr, Arena von Pesqué: Einführung in die Stierkulturen: Workshops mit spielerischer Praxis für Jugendliche von 4 bis 14 Jahren: Spreizen, Springen, Seilarbeit…

10.45 Uhr, linke Mauer: Internationales Pelota-Turnier (Spezialität: paleta cuir).

13.30 Uhr, Avenue du 8 mai: Vorführung der Fahrradschulen.

15 Uhr: Radrennen für Senioren.

15 Uhr, auf dem Laà in Ste Suzanne: Großer Angelwettbewerb für Kinder (bis 15 Jahre)

15:00 bis 19:00 Uhr, Parc Gascoin: Kinderdorf: Kletterwand, Baumklettern, Hüpfburg, traditionelle Spiele

16 Uhr: Konzert Humpty Dumpty, eine Reise zwischen okzitanischen Kinderreimen und einer jamaikanischen Reise.

19 Uhr : Umzug von El Cipotegato und den Giganten von Tarazona

22 Uhr , Kreuzung der Gogo-Musik: Podium Insomnia

Umzug durch das Stadtzentrum: Abend mit Polyphonien

22 Uhr , Vorplatz der Kirche St. Pierre: Konzert Bric a Drac

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Coeur de Béarn