Fêtes locales dans les rues Orthez, 20 juillet 2023, Orthez.

14h, piscine municipale : Aquaféria

19h, mur à gauche : tournoi international de pelote spécialité Paleta cuir

20h30, arènes du Pesqué : cérémonie d’ouverture

21h : Démonstration de jeux béarnais..

dans les rues

2pm, municipal pool: Aquaféria

7 p.m., left wall: Paleta cuir international pelota tournament

8:30pm, arènes du Pesqué: opening ceremony

9pm: Béarn games demonstration. 14.00 h, piscina municipal: Aquaféria

19.00 h, muro izquierdo: torneo internacional de pelota Paleta cuir

20.30 h, Arenas de Pesqué: ceremonia de apertura

21.00 h: Demostración de juegos de Bearn. 14 Uhr, städtisches Schwimmbad: Aquaféria

19 Uhr, Mauer links: Internationales Pelota-Turnier Spezialität Paleta Leder

20:30 Uhr, Arena von Pesqué: Eröffnungszeremonie

