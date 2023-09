Exposition photos géantes : Zoom sur le Part’âges Dans les rues du village Saint-Paul-lès-Romans, 1 septembre 2023, Saint-Paul-lès-Romans.

Saint-Paul-lès-Romans,Drôme

La mairie de Saint-Paul en lien avec l’association la « Maison des Générations » vous invite au vernissage de l’exposition photos géantes à l’échelle du village de Saint-Paul qui se déroulera sur les mois de Septembre et Octobre 2023..

2023-09-01 fin : 2023-10-31 . .

Dans les rues du village Le Village

Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Saint-Paul Town Hall, in association with the « Maison des Générations », invites you to the opening of the giant photo exhibition on the scale of the village of Saint-Paul, which will take place over the months of September and October 2023.

El Ayuntamiento de Saint-Paul, en asociación con la « Maison des Générations », le invita a la inauguración de la exposición fotográfica gigante a escala del pueblo de Saint-Paul, que tendrá lugar durante los meses de septiembre y octubre de 2023.

Das Bürgermeisteramt von Saint-Paul lädt Sie in Verbindung mit dem Verein « Maison des Générations » (Haus der Generationen) zur Eröffnung der Ausstellung von Riesenfotos des Dorfes Saint-Paul ein, die in den Monaten September und Oktober 2023 stattfinden wird.

Mise à jour le 2023-09-16 par Valence Romans Tourisme