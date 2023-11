Le Noël des enfants Dans les rues du village Saint-Paul-de-Vence, 16 décembre 2023, Saint-Paul-de-Vence.

Saint-Paul-de-Vence,Alpes-Maritimes

Venez profiter d’un week-end d’animations pour fêter Noël en famille..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

Dans les rues du village

Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and enjoy a weekend of entertainment to celebrate Christmas with your family.

Ven a disfrutar de un fin de semana de actividades para celebrar la Navidad en familia.

Genießen Sie ein Wochenende voller Veranstaltungen, um mit der ganzen Familie Weihnachten zu feiern.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence