La cabane à Plume(s) dans les rues du village Piégut-Pluviers, 13 octobre 2023, Piégut-Pluviers.

Piégut-Pluviers,Dordogne

Plume est une petite fille d’une dizaine d’années (une marionnette géante de 7 mètres !). Son monde à elle est menacé. Les oiseaux se sont tus, ils ont soudainement disparu, annonçant la catastrophe. Plume part à leur recherche pour tenter de sauver sa cabane et faire revenir les oiseaux..

2023-10-13

dans les rues du village

Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Plume is a ten-year-old girl (a giant 7-meter puppet!). Her world is under threat. The birds have fallen silent and suddenly disappeared, heralding disaster. Plume sets off in search of them, to save her hut and bring the birds back.

Plume es una niña de diez años (¡una marioneta gigante de 7 metros!). Su mundo está amenazado. Los pájaros se han callado y han desaparecido de repente, presagiando un desastre. Plume sale en su busca para intentar salvar su cabaña y traer de vuelta a los pájaros.

Plume ist ein kleines Mädchen von etwa zehn Jahren (eine sieben Meter lange Riesenpuppe!). Ihre eigene Welt ist bedroht. Die Vögel sind verstummt, sie sind plötzlich verschwunden und kündigen eine Katastrophe an. Plume macht sich auf die Suche nach ihnen und versucht, ihre Hütte zu retten und die Vögel zurückzuholen.

Mise à jour le 2023-09-25 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin