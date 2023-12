Bricabrac Dans les rues du village Mézilles Catégories d’Évènement: Mézilles

Mézilles Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10

fin : 2024-08-11 . Durant deux jours, dans les rues du village, brocante, antiquités, collections. Plus de 600 exposants. .

Dans les rues du village

Mézilles 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

