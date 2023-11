Chants de Noël dans les rues du village Lauzun, 19 décembre 2023, Lauzun.

Lauzun,Lot-et-Garonne

À l’approche des fêtes de fin d’année, venez vous immerger dans cette ambiance festive grâce aux chants de Noël organisés dans le village. Du vin chaud et des tartes de Noël vous seront proposés afin de bien commencer cette soirée féérique..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 18:15:00. EUR.

dans les rues du village

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



As the festive season draws nearer, come and immerse yourself in the festive atmosphere, with Christmas carols in the village. Mulled wine and Christmas tarts are on offer to get this festive evening off to a good start.

En vísperas de las fiestas, venga y sumérjase en el ambiente festivo con villancicos en el pueblo. Se ofrecerá vino caliente y tartas navideñas para que esta velada festiva empiece con buen pie.

Wenn die Weihnachtsfeiertage näher rücken, tauchen Sie in diese festliche Stimmung ein, indem Sie im Dorf Weihnachtslieder singen. Glühwein und Weihnachtskuchen werden Ihnen angeboten, um diesen märchenhaften Abend zu beginnen.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT du Pays de Lauzun