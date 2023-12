Cet évènement est passé Exposition de crèches et féerie de Noël 2023 Dans les rues du village Flavigny-sur-Ozerain Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-02 16:30:00

fin : 2024-01-14 22:00:00 . Pour sa 15ème édition, l’exposition de crèches et féerie de Noël compte environ 90 crèches réparties dans tout le village derrière les fenêtres des maisons. Les crèches sont éclairées tous les jours de 16h30 à 22h du 2 décembre 2023 au 14 janvier 2024. Vous pourrez ainsi découvrir des lieux inexplorés en suivant le plan qui vous attend aux entrées du village. EUR.

Flavigny-sur-Ozerain 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

