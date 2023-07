Flaujagues en fête ! Dans les rues du village Flaujagues, 7 juillet 2023, Flaujagues.

Flaujagues,Gironde

Vendredi : soirée karaoké, restauration et buvette

Samedi à partir de 12H : Pêche à la truite gratuit pour enfants, Grande exposition de cannes à pêche, Animaux de la ferme, Expo vieilles mécaniques et véhicules, Repas sur réservation le soir avec bandas, concert, soirée dansante

Dimanche : Vide grenier, Bourse Auto-Moto-Vélo, Déambulation chiens berger avec oies, Animaux de la ferme, Pêche à la truite gratuit pour enfants, Grande exposition de cannes à pêche, Animaux de la ferme, Expo veilles mécaniques et véhicules, Spectacle échassiers avec initiation aux échasses, Tous en calèche ….

2023-07-07 fin : 2023-07-09 02:00:00. .

Dans les rues du village

Flaujagues 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Friday: karaoke night, food and refreshments

Saturday from 12H: Free trout fishing for children, Large exhibition of fishing rods, Farm animals, Oldtimer and vehicle exhibition, Evening meal with bandas, concert, dance party (reservation required)

Sunday: Flea market, Motorbike and car boot sale, Sheepdog and goose walk, Farm animals, Free trout fishing for children, Large exhibition of fishing rods, Farm animals, Old mechanical and vehicle exhibitions, Stilt-walker show with introduction to stilts, Horse-drawn carriage ride…

Viernes: noche de karaoke, comida y refrescos

Sábado a partir de las 12 h: Pesca gratuita de truchas para los niños, Gran exposición de cañas de pescar, Animales de granja, Exposición de mecánica y vehículos antiguos, Cena con bandas, Concierto, Velada de baile

Domingo: mercadillo, venta de motos y coches, paseo de perros pastores y ocas, animales de granja, pesca gratuita de truchas para niños, gran exposición de cañas de pescar, animales de granja, exposición de mecánica y vehículos antiguos, espectáculo de zancudos con iniciación a los zancos, paseo en coche de caballos…

Freitag: Karaoke-Abend, Essen und Trinken

Samstag ab 12 Uhr: Kostenloses Forellenangeln für Kinder, große Ausstellung von Angelruten, Tiere vom Bauernhof, Ausstellung alter Mechanismen und Fahrzeuge, Essen auf Reservierung am Abend mit Bandas, Konzert, Tanzabend

Sonntag: Flohmarkt, Auto-, Motorrad- und Fahrradbörse, Schäferhunde mit Gänsen, Tiere vom Bauernhof, Forellenangeln gratis für Kinder, große Ausstellung von Angelruten, Tiere vom Bauernhof, Ausstellung alter Mechanismen und Fahrzeuge, Stelzenshow mit Einführung in das Stelzenlaufen, Alle in der Kutsche …

Mise à jour le 2023-06-05 par OT Castillon-Pujols