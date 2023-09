Halloween Dans les rues du centre-ville Saint-Junien, 28 octobre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

La ville de Saint-Junien vous propose de fêter Halloween dans les rues du centre-ville. Au programme des défilés, un concours de dessins et déguisements (l’occasion de sortir votre plus beau déguisement du placard!), des sucreries pour petits et grands, et pleins d’autres surprises..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

Dans les rues du centre-ville

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The town of Saint-Junien invites you to celebrate Halloween in the streets of the town center. On the program: parades, a drawing and costume contest (an opportunity to get your best disguise out of the closet!), sweets for young and old, and lots of other surprises.

La ciudad de Saint-Junien le invita a celebrar Halloween en las calles del centro. En el programa: desfiles, concurso de dibujos y disfraces (¡una oportunidad para sacar del armario tu mejor disfraz!), caramelos para grandes y pequeños, y muchas otras sorpresas.

Die Stadt Saint-Junien lädt Sie ein, Halloween in den Straßen des Stadtzentrums zu feiern. Auf dem Programm stehen Paraden, ein Zeichen- und Kostümwettbewerb (die Gelegenheit, Ihr schönstes Kostüm aus dem Schrank zu holen!), Süßigkeiten für Groß und Klein und viele andere Überraschungen.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Porte Océane du Limousin