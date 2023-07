Banquet festif Dans les rues du centre-ville Saint-Junien, 15 juillet 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

La ville de Saint-Junien en collaboration avec l’association des commerçants proposent un moment de partage autour d’un banquet festif ouvert à tous, le 15 juillet 2023 dans les rues du centre-ville . Plusieurs offres de restauration seront proposées ainsi qu’une buvette, chacun pourra ensuite déguster des produits locaux sur place en profitant des nombreuses tables installées pour l’occasion dans le centre-ville..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . EUR.

Dans les rues du centre-ville

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On July 15, 2023, the town of Saint-Junien and its merchants’ association will be hosting a festive banquet open to all in the streets of the town center. The banquet will feature a range of catering options and a refreshment bar, and will be followed by a tasting of local produce at the many tables set up for the occasion in the town center.

La ciudad de Saint-Junien, en colaboración con la asociación de comerciantes, organiza un banquete festivo abierto a todos el 15 de julio de 2023 en las calles del centro de la ciudad. Se ofrecerá un catering variado y un bar, tras lo cual todos podrán degustar los productos locales en las numerosas mesas instaladas para la ocasión en el centro de la ciudad.

Die Stadt Saint-Junien und der Handelsverband laden am 15. Juli 2023 in den Straßen des Stadtzentrums zu einem festlichen Bankett für alle ein. Anschließend kann jeder an den zahlreichen Tischen, die zu diesem Anlass im Stadtzentrum aufgestellt werden, lokale Produkte vor Ort probieren.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Porte Océane du Limousin