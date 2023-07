Puces de Saint-Junien Dans les rues du centre-ville Saint-Junien, 9 juillet 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

L’association des commerçants organise une grande brocante professionnelle, qui prendra place au cœur de la ville de Saint-Junien, à partir de 7h, à laquelle participeront les commerces du centre-ville. Ce sera également l’occasion de manger sur place avec la venue de food-trucks; ainsi qu’une offre de boisson à la buvette de l’association. Les Halles seront ouvertes pour cet évènement, vous y retrouverez des produits locaux..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 . EUR.

Dans les rues du centre-ville

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The shopkeepers’ association is organizing a large-scale professional flea market in the heart of Saint-Junien, starting at 7 a.m., with the participation of downtown businesses. Food-trucks will be on hand, as well as drinks from the association’s refreshment bar. Les Halles will be open for the event, featuring local produce.

La asociación de comerciantes organiza un gran mercadillo profesional en pleno centro de Saint-Junien, a partir de las 7 de la mañana, con la participación de los comercios del centro. También habrá puestos de comida y bebidas en el bar de la asociación. Les Halles abrirán sus puertas para que pueda comprar productos locales.

Der Handelsverband organisiert einen großen professionellen Flohmarkt, der ab 7 Uhr im Herzen der Stadt Saint-Junien stattfindet und an dem die Geschäfte der Innenstadt teilnehmen. Es wird auch die Gelegenheit geben, vor Ort zu essen, da Foodtrucks anreisen und Getränke an der Bar des Vereins angeboten werden. Die Markthallen sind für diese Veranstaltung geöffnet und bieten lokale Produkte an.

