55ème braderie brocante et vide-greniers de La Ferté-Macé dans les rues du centre-ville La Ferté Macé, 1 septembre 2024, La Ferté Macé.

La Ferté Macé,Orne

55ème braderie brocante et vide-greniers de La Ferté-Macé

entrée gratuite pour les visiteurs – parking autour du centre-ville

emplacements : 3.50 € le mètre pour les vide-greniers

pour les professionnels contacter l’UCIA (stands alimentaires non autorisés)

Environ 400 exposants dans le centre-ville et des animations (pôle enfants sur le parvis de l’église les 2 jours et démonstration de country côté mairie le dimanche de 10h30 à 17h.

2024-09-01 07:00:00 fin : 2024-09-01 18:00:00. .

dans les rues du centre-ville

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



55th La Ferté-Macé flea market and garage sale

free admission for visitors – parking around the town center

spaces: 3.50 ? per metre for garage sales

for professionals contact the UCIA (food stalls not authorized)

Around 400 exhibitors in the town center, plus entertainment (children’s area in front of the church on both days, and country music demonstration next to the town hall on Sunday from 10.30 a.m. to 5 p.m.)

55º mercadillo y venta de garaje en La Ferté-Macé

entrada gratuita para los visitantes – aparcamiento en los alrededores del centro de la ciudad

parcelas: 3,50 €/m2 para las ventas de garaje

para los profesionales, póngase en contacto con la UCIA (puestos de comida no permitidos)

Alrededor de 400 expositores en el centro de la ciudad, además de animaciones (zona infantil delante de la iglesia los dos días y demostración de música country junto al ayuntamiento el domingo de 10.30 a 17.00)

55. Braderie brocante et vide-greniers de La Ferté-Macé (Flohmarkt und Trödelmarkt in La Ferté-Macé)

freier Eintritt für Besucher – Parkplätze rund um das Stadtzentrum

stellplätze: 3,50 ? pro Meter für Flohmärkte

für Gewerbetreibende wenden Sie sich an die UCIA (Lebensmittelstände sind nicht erlaubt)

Ca. 400 Aussteller im Stadtzentrum und Animationen (Kinderpol auf dem Kirchplatz an beiden Tagen und Country-Vorführung auf der Rathausseite am Sonntag von 10.30 bis 17 Uhr)

Mise à jour le 2023-11-10 par Flers agglo