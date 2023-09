Corrida pédestre du Stade Olympique Arlésien Dans les rues du centre historique – Arrivée dans les arènes Arles, 14 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Le Stade Olympique Arlésien vous donne rendez-vous pour sa corrida pédestre..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Dans les rues du centre historique – Arrivée dans les arènes

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Stade Olympique Arlésien invites you to its pedestrian bullfight.

El Stade Olympique Arlésien le invita a su corrida ambulante.

Der Stade Olympique Arlésien lädt Sie zu seinem Stierkampf zu Fuß ein.

