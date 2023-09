Marché d’Automne Blancs Coteaux Dans les rues de Vertus Blancs Coteaux Blancs-Coteaux, 7 octobre 2023, Blancs-Coteaux.

Blancs-Coteaux,Marne

Venez à la rencontre des associations, des artisans et des producteurs locaux !

Restauration et buvette sur place.

Programmation :

Balade en calèche : 14h – 17h (gratuit)

Jeux en bois, chasse au trésor : toute la journée (gratuit)

Exposition de voitures anciennes (old Vw crew) : toute la journée

Porte ouverte musicale (Ecole de musique) : 14h -16h

Atelier Yoga (Amicale laïque) : 11h à 11h40 et 14h à 14h40

Atelier Bougies (Living Candles) : toute la journée

Atelier Récup’ (GDALV) : 14h -16h

Atelier Bijoux (Hélène Pougeoise) : toute la journée

Chorale (Le Tourdion de Vertus) : 16h -17h

Balades urbaines (Les Amis de l’Orgue) : 10h et 14h30

Tombola des commerçants : 1 tirage à 12h et 1 tirage à 17h.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 18:00:00. .

Dans les rues de Vertus Blancs Coteaux Place Léon Bourgeois

Blancs-Coteaux 51130 Marne Grand Est



Come and meet local associations, craftsmen and producers!

Food and refreshments on site.

Program :

Horse-drawn carriage ride: 2pm – 5pm (free)

Wooden games, treasure hunt: all day (free)

Vintage car exhibition (old Vw crew): all day long

Musical open house (Ecole de musique): 2pm – 4pm

Yoga workshop (Amicale laïque): 11am to 11:40am and 2pm to 2:40pm

Candle workshop (Living Candles): all day

Récup’ workshop (GDALV): 2pm – 4pm

Jewelry workshop (Hélène Pougeoise): all day

Choir (Le Tourdion de Vertus): 4pm – 5pm

Urban walks (Les Amis de l’Orgue): 10am and 2.30pm

Shopkeepers’ raffle: 1 draw at 12pm and 1 draw at 5pm

Venga a conocer a las asociaciones, artesanos y productores locales

Comida y refrescos in situ.

Programa :

Paseo en coche de caballos: de 14.00 a 17.00 h (gratuito)

Juegos de madera, búsqueda del tesoro: todo el día (gratuito)

Exposición de coches de época (antiguos Vw): todo el día

Jornada de puertas abiertas de la Escuela de Música: de 14.00 a 16.00 h

Taller de yoga (Amicale laïque): de 11.00 a 11.40 h. y de 14.00 a 14.40 h

Taller de velas (Living Candles): todo el día

Taller de reciclaje (GDALV): de 14.00 a 16.00 horas

Taller de joyería (Hélène Pougeoise): todo el día

Coro (Le Tourdion de Vertus): de 16.00 a 17.00 horas

Paseos urbanos (Les Amis de l’Orgue): 10.00 h y 14.30 h

Rifa de los comerciantes: 1 sorteo a las 12h y 1 sorteo a las 17h

Treffen Sie Vereine, Handwerker und lokale Produzenten!

Essen und Trinken vor Ort.

Programmgestaltung :

Kutschfahrt: 14h – 17h (kostenlos)

Holzspiele, Schatzsuche: den ganzen Tag über (kostenlos)

Oldtimer-Ausstellung (old Vw crew): ganztägig

Musikalische offene Tür (Musikschule): 14h -16h

Yoga-Workshop (Amicale laïque): 11.00 bis 11.40 Uhr und 14.00 bis 14.40 Uhr

Kerzen-Workshop (Living Candles): ganztägig

Atelier Récup’ (GDALV): 14.00 -16.00 Uhr

Schmuck-Workshop (Hélène Pougeoise): ganztägig

Chor (Le Tourdion de Vertus): 16h -17h

Stadtspaziergänge (Les Amis de l’Orgue): 10h und 14h30

Tombola der Händler: 1 Ziehung um 12 Uhr und 1 Ziehung um 17 Uhr

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de tourisme Epernay en Champagne