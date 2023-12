La Fête du Sel Dans les rues de la ville Salies-de-Béarn, 12 septembre 2024, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-12

fin : 2024-09-15

Attendue de tous, la 43eme heste de la saü de Salies-de-Béarn va battre son plein en plein coeur de la cité du sel avec comme maîtres mots : la convivialité et la bonne humeur.

Tous les salisiens du monde, les passionnés des traditions béarnaises et les amateurs de fêtes s’y retrouveront autour des casetas pour se rafraîchir, chanter et danser. Ou encore le long du défilé de chars dans les rues de Salies ou au Bayaà pour les courses des tiradous ou des herradinettes …En aban !.

EUR.

Dans les rues de la ville

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Béarn des Gaves