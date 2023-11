Défilé musical de Noël par l’école de musique Dans les rues de la ville Salies-de-Béarn, 20 décembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

On se donne tous rdv au jardin public pour suivre ce défilé musical où va régner la bonne ambiance de Noël … Chants et musiques vous accompagneront sans nul doute dans les petites rues de la cité du sel !.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

Dans les rues de la ville

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Let’s all meet at the public garden to follow this musical parade, where the good Christmas atmosphere will reign … Songs and music will undoubtedly accompany you through the narrow streets of the Cité du Sel!

Le esperamos en los jardines públicos para asistir a este desfile musical en un ambiente navideño… Canciones y música le acompañarán por las callejuelas de la Cité du Sel

Wir treffen uns alle im Jardin Public, um den musikalischen Umzug zu verfolgen, bei dem die richtige Weihnachtsstimmung herrschen wird … In den kleinen Straßen der Salzstadt werden Sie von Gesang und Musik begleitet!

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Béarn des Gaves