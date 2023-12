Salies enchanté présente les illuminations de Noël Dans les rues de la ville Salies-de-Béarn, 4 décembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Partir à la recherche des animations illuminées dans les petites rues de Salies, c’est désormais possible. En famille ou en solitaire, vous profiterez de ce moment magique pour découvrir à toute heure de la journée ou de la nuit :

Le village enchanté (terrasse de l’Oustau du Saleys )

L’atelier du Père Noël et l’atelier des lutins (salle de la Mude, en face du Musée du sel et des traditions béarnaises)

La cuisine de la Mère Noël (Maison Bourg à proximité du Musée du sel et des traditions béarnaises)

La forêt enchantée (14 Rue Élysée Coustère)

Que Noël commence !.

2023-12-04 fin : 2024-01-02 . EUR.

Dans les rues de la ville

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



It’s now possible to search for illuminated animations in the little streets of Salies. Whether you’re alone or with the family, you can take advantage of this magical moment to discover, at any time of the day or night :

The enchanted village (on the terrace of the Oustau du Saleys)

Santa’s workshop and the elves’ workshop (salle de la Mude, opposite the Musée du sel et des traditions béarnaises)

La cuisine de la Mère Noël (Maison Bourg, near the Musée du sel et des traditions béarnaises)

The enchanted forest (14 Rue Élysée Coustère)

Let Christmas begin!

A partir de ahora, podrá salir en busca de los espectáculos luminosos de las callejuelas de Salies. Tanto si está solo como en familia, puede aprovechar este momento mágico para descubrir, a cualquier hora del día o de la noche..:

El pueblo encantado (en la terraza del Oustau du Saleys)

El taller de Papá Noel y de los duendes (sala de la Mude, frente al Museo de la sal y de las tradiciones bearnesas)

La cocina de la Mère Noël (Maison Bourg, cerca del Musée du sel et des traditions béarnaises)

El bosque encantado (14 Rue Élysée Coustère)

¡Que empiece la Navidad!

Sich auf die Suche nach den beleuchteten Animationen in den kleinen Straßen von Salies zu begeben, ist nun möglich. Ob mit der Familie oder allein, Sie werden diesen magischen Moment nutzen, um zu jeder Tages- und Nachtzeit zu entdecken :

Das verzauberte Dorf (Terrasse des Oustau du Saleys )

Die Werkstatt des Weihnachtsmannes und die Werkstatt der Wichtel (Salle de la Mude, gegenüber dem Museum des Salzes und der Traditionen der Béarnaise)

Die Küche der Weihnachtsfrau (Maison Bourg, in der Nähe des Musée du sel et des traditions béarnaises)

Der verzauberte Wald (14 Rue Élysée Coustère)

Lasst Weihnachten beginnen!

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Béarn des Gaves