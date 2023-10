Balade en petit train Dans les rues de la ville Salies-de-Béarn, 4 novembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir Salies avec son petit train touristique pour vous révéler les secrets de l’histoire de la petite cité du sel !

Adultes et enfants, amateurs d’histoire ou bons vivants, c’est à faire sans hésiter !.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 17:00:00. EUR.

Dans les rues de la ville

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and discover Salies with its little tourist train and discover the secrets of the history of the little salt town!

Adults and children, history buffs and bon vivants alike – it’s a must-do!

Venga a descubrir Salies con su trenecito turístico y descubra los secretos de la historia de esta pequeña ciudad salinera

Adultos y niños, aficionados a la historia y amantes de la buena vida: ¡no se lo pierdan!

Entdecken Sie Salies mit seinem kleinen Touristenzug, der Ihnen die Geheimnisse der Geschichte der kleinen Stadt des Salzes enthüllt!

Erwachsene und Kinder, Geschichtsliebhaber oder Genießer – das sollten Sie ohne zu zögern tun!

