GRAND PRIX CYCLISTE Dans les rues de la ville Cirey-sur-Vezouze, 14 juillet 2023, Cirey-sur-Vezouze.

Cirey-sur-Vezouze,Meurthe-et-Moselle

Grand Prix cycliste le 14 juillet, au programme : matin : course contre-la-montre 10 km et après-midi : course dans les rues.. Tout public

Vendredi 2023-07-14 fin : 2023-07-14 . 0 EUR.

Dans les rues de la ville Rue du Maréchal Foch

Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Cycling Grand Prix on July 14: morning: 10 km time trial and afternoon: street race.

Gran Premio de Ciclismo el 14 de julio: por la mañana: contrarreloj de 10 km y por la tarde: carrera callejera.

Radsport-Grand-Prix am 14. Juli, Programm: morgens 10 km Zeitfahren und nachmittags Straßenrennen.

