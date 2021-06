Dans les rues de České Budějovice České Budějovice, 19 juin 2021-19 juin 2021, České Budějovice.

### La Fête de la Musique, c’est déjà cette semaine ! Josef Korda, en coopération avec l’AF de Bohême du Sud vous invite à venir chanter, danser et faire de la musique avec nous dans les rues de České Budějovice du 18 au 21 juin ! **Pas moins de 28 musiciens et groupes se relaieront à 5 endroits du centre-ville. Tous les genres de musiques seront représentés pour célébrer la musique et l’arrivée de l’été !** Un marché « français » sera également organisé sur la place centrale de České Budějovice le 19 juin. Organisé dans le cadre de la Fête de la Musique, 12 commerçants proposeront saucissons, fromages, foie gras, escargots, pâtisseries et de nombreuses autres spécialités françaises. Nos amis belges, suisses et ivoiriens seront également représentés. Concerts, ateliers de découverte du français, démonstration de cuisine, etc. seront également au programme !

České Budějovice České Budějovice České Budějovice Jihočeský kraj



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T09:00:00 2021-06-19T22:00:00;2021-06-21T16:00:00 2021-06-21T23:00:00