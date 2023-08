Brocas, un patrimoine (très) vivant : du fer, de la terre, de l’eau, la vie ! (J.E.P 2023) Dans les rues de Brocas-les-forges Brocas, 16 septembre 2023, Brocas.

Brocas,Landes

Brocas conserve de nombreux témoignages de sa longue histoire industrielle et humaine. Brocas c’est aussi un village « moderne » marqué par les années 1930 et les nombreuses réalisation de l’architecte montois Léonce Léglise (l’église Saint Jean Baptiste, la mairie, les bains douches, des maisons bourgeoises de style balnéaire.

De la démonstration du savoir-faire d’un forgeron à la chasse au trésor en passant par des visites guidées et démonstrations, venez découvrir le temps d’une journée, la richesse des patrimoines de Brocas. Possibilité de restauration sur place.

Programme complet disponible : https://openagenda.com/jep-2023-nouvelle-aquitaine/events/brocas-un-patrimoine-tres-vivant-du-fer-de-la-terre-de-leau-la-vie-.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 20:00:00. EUR.

Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine



Brocas bears witness to its long industrial and human history. Brocas is also a « modern » village, marked by the 1930s and the many buildings designed by Montois architect Léonce Léglise (the church of Saint Jean Baptiste, the town hall, the baths and showers, seaside-style townhouses…).

From blacksmith demonstrations to treasure hunts, guided tours and demonstrations, come and discover the rich heritage of Brocas. Catering available on site.

Full program available: https://openagenda.com/jep-2023-nouvelle-aquitaine/events/brocas-un-patrimoine-tres-vivant-du-fer-de-la-terre-de-leau-la-vie-

Brocas es testigo de una larga historia industrial y humana. Brocas es también un pueblo « moderno », marcado por los años 30 y los numerosos edificios diseñados por el arquitecto montagne Léonce Léglise (la iglesia de Saint Jean Baptiste, el ayuntamiento, los baños y duchas y las casas urbanas de estilo marinero).

Desde una demostración de las habilidades de un herrero hasta una búsqueda del tesoro, pasando por visitas guiadas y demostraciones, venga a pasar un día descubriendo el rico patrimonio de Brocas. Servicio de comidas in situ.

Programa completo disponible: https://openagenda.com/jep-2023-nouvelle-aquitaine/events/brocas-un-patrimoine-tres-vivant-du-fer-de-la-terre-de-leau-la-vie-

Brocas bewahrt zahlreiche Zeugnisse seiner langen industriellen und menschlichen Geschichte. Brocas ist auch ein « modernes » Dorf, das von den 1930er Jahren und den zahlreichen Bauwerken des Architekten Léonce Léglise aus Mons geprägt ist (die Kirche Saint Jean Baptiste, das Rathaus, die Duschbäder, Bürgerhäuser im Stil der Bäderarchitektur).

Von der Demonstration des Könnens eines Schmieds über geführte Besichtigungen und Vorführungen bis hin zur Schatzsuche: Entdecken Sie einen Tag lang das reiche Kulturerbe von Brocas. Es besteht die Möglichkeit, vor Ort zu essen.

Vollständiges Programm verfügbar: https://openagenda.com/jep-2023-nouvelle-aquitaine/events/brocas-un-patrimoine-tres-vivant-du-fer-de-la-terre-de-leau-la-vie-

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Cœur Haute Lande