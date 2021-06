Dans les Pyrénées, un tourisme à réinventer Quai des Savoirs, 8 juin 2021-8 juin 2021, Toulouse.

Quai des Savoirs, le mardi 8 juin à 18:00

Les préoccupations environnementales et le changement climatique bouleversent le modèle du tourisme de montagne. Une rupture est nécessaire, mais la transition peine à se matérialiser. Faute de prospective sérieuse sur la question, le tourisme durable n’est-il qu’un élément de langage ? Olivier Hoibian, directeur de l’observatoire transfrontalier des refuges des Pyrénées nous livre sa vision. _⇒_ Rencontre Exploreur en lien avec le dossier « Pyrénées » du média Exploreur (sortie prévue le 1er juin) ### Avec : **Olivier Hoibian,** sociologue et historien, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences du sports et du mouvement humain de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier, membre du centre de recherche sciences sociales sports et corps (CRESCO – UT3 Paul Sabatier) **Mardi 8 juin 2021 18h15** Rencontre en présentiel au Quai des Savoirs – entrée libre et gratuite à partir de 18h (dans la limite des places disponibles jauge de 35 places) ou à suivre en ligne, sur inscription via : [[https://www.weezevent.com/pyrenees-les-savoirs-a-la-source](https://www.weezevent.com/pyrenees-les-savoirs-a-la-source)](https://www.weezevent.com/pyrenees-les-savoirs-a-la-source) Crédit : Lac de Gaube – Damien Petit | Unsplash

