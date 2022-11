DANS LES POCHES DU TABLIER HIVERNAL Delme Delme Catégories d’évènement: Delme

2022-12-01 15:30:00 – 2022-12-17 17:30:00

Moselle Delme Qu’y a-t-il dans le tablier hivernal du Père Noël ? Laissez votre curiosité parler et piochez au fil des jours. Au programme : des conseils de lecture, des citations, quelques gourmandises ou des idées d’activités de saison… Médiathèque intercommunale de Delme 7 impasse saint-germain Delme

