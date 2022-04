DANS LES PLIS DE L’OURS Toulouse, 12 mai 2022, Toulouse.

2022-05-12 – 2022-05-14 THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran

Toulouse Haute-Garonne

Il aimait se comparer à un ours. Mais on ne naît pas ours, on le devient.

Ours, Flaubert ! Mais si finement léché, entomologiste de son temps, nul mieux que lui ne saura, pour affronter le nôtre, nous armer de patience, de lucidité, de fidélité et d’humour.

Cie La part de l’invisible

D’après les correspondances de Gustave Flaubert.

Lecture – A partir de 14 ans

Durée : 1h15 – Lieu : Sous le pavé

