du jeudi 12 mai 2022 au samedi 14 mai 2022 à Théâtre du Pavé

### Lecture / D’après les correspondances de Gustave Flaubert Il aimait se comparer à un ours. Mais on ne naît pas ours, on le devient. Comment un jeune bourgeois qui s’apprête à faire son droit pour se conformer aux attentes de sa classe sociale et ne pas décevoir le Père, devient-il un ours ? Comment et Pourquoi ? Que nous reste-t-il de la bête pour élucider le mystère ? Eh bien la peau justement, qu’il nous a laissée, avec ses plis et ses replis ; sa correspondance. Ours, Flaubert ! Mais si finement léché, entomologiste de son temps, nul mieux que lui ne saura, pour affronter le nôtre, nous armer de patience, de lucidité, de fidélité et d’humour. ### Plus d’infos [Site du Théâtre du Pavé ](https://theatredupave.org/wordpress/event/dans-les-plis-de-lours/) ![]() ### Infos pratiques * Du jeudi au samedi 14 mai à 20h30 * À partir de 14 ans * Durée : 1h15 * Salle : Sous le pavé

De 4€ à 18€

Théâtre du Pavé 34 Rue Maran, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2022-05-12T20:30:00 2022-05-12T21:45:00;2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T21:45:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:45:00