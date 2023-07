Fête des sottises ! Dans les places de la ville et Mosquéros Salies-de-Béarn, 22 juillet 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Lacaze aux sottises vous propose une multitude d’animations et de spectacles pour tous dès 10h à Mosquéros et dans les places de Salies.

Dès 18h: Un jour sans pain (Théâtre de matière) par la Cie Nanoua. A partir de 10 ans / Poulette crevette (Théâtre et marionnettes) par la Baleine cargo. A partir de 18 mois / Papier Ciseaux Forêt oiseaux (Théâtre de papier) par la Cie Groeland Paradise. Tout public.

19h30 : Musique du monde par les Bouillants.Tout public.

21h : Nos vies (Théâtre improvisé) par Aline et Cie. Tout public / Bien, reprenons (Théâtre musical) par le Détachement International du Muerto Coco. Tout public / Ma montagne (Théâtre) par la Baleine Cargo. A partir de 11 ans.

22h30 : En attendant le 3ème type (Théâtre clownesque) par le Théâtre de Caniveau. A partir de 8 ans.

23h30 : News Orleans brass band ((concert) par Les Rogers. Tout public..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Dans les places de la ville et Mosquéros

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Lacaze aux sottises offers a host of entertainment and shows for all ages, starting at 10 a.m. in Mosquéros and in the squares of Salies.

From 6pm: Un jour sans pain (Théâtre de matière) by Cie Nanoua. From 10 years / Poulette crevette (Theater and puppets) by Baleine cargo. From 18 months / Papier Ciseaux Forêt oiseaux (Paper theater) by Cie Groeland Paradise. All ages.

7:30pm: World music by Les Bouillants.

9pm: Nos vies (Improvised theater) by Aline et Cie. All ages / Bien, reprenons (Musical theater) by the Détachement International du Muerto Coco. All ages / Ma montagne (Theater) by la Baleine Cargo. Ages 11 and up.

10:30pm: En attendant le 3ème type (Clown theater) by Théâtre de Caniveau. Ages 8 and up.

11:30pm: News Orleans brass band (concert) by Les Rogers. All ages.

Lacaze aux sottises ofrece numerosas animaciones y espectáculos para todas las edades a partir de las 10 h en Mosquéros y en las plazas de Salies.

A partir de las 18 h: Un jour sans pain (Teatro de materia) por la Cie Nanoua. A partir de 10 años / Poulette crevette (Teatro y marionetas) por Baleine cargo. A partir de 18 meses / Papier Ciseaux Forêt oiseaux (Teatro de papel) por Groeland Paradise. Todos los públicos.

19.30 h: Músicas del mundo por Les Bouillants.

21.00 h: Nos vies (Teatro improvisado) por Aline et Cie. Todos los públicos / Bien, reprenons (Teatro musical) por el Détachement International du Muerto Coco. Todos los públicos / Ma montagne (Teatro) de la Baleine Cargo. A partir de 11 años.

22.30 h: En attendant le 3ème type (Teatro de payasos) por el Théâtre de Caniveau. A partir de 8 años.

23.30 h: News Orleans brass band (concierto) de Les Rogers. Para todos los públicos.

Lacaze aux sottises bietet ab 10 Uhr in Mosquéros und auf den Plätzen von Salies eine Vielzahl von Animationen und Aufführungen für alle.

Ab 18 Uhr: Un jour sans pain (Stofftheater) von der Cie Nanoua. Ab 10 Jahren / Poulette crevette (Theater und Marionetten) von La Baleine cargo. Ab 18 Monaten / Papier Schere Wald Vögel (Papiertheater) von der Cie Groeland Paradise. Für alle Altersgruppen.

19.30 Uhr: Weltmusik von Les Bouillants.Alle Zuschauer.

21.00 Uhr: Nos vies (Improvisationstheater) von Aline et Cie. Jedes Publikum / Bien, reprenons (Théâtre musical) par le Détachement International du Muerto Coco. Für alle Altersgruppen / Ma montagne (Theater) par la Baleine Cargo. Ab 11 Jahren.

22.30 Uhr: En attendant le 3ème type (Clowneskes Theater) vom Théâtre de Caniveau. Ab 8 Jahren.

23.30 Uhr: News Orleans brass band (Konzert) von Les Rogers. Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Béarn des Gaves