Dans les petits papiers du chanoine Broussolle Le chanoine Broussolle (1861-1943), à l’issue d’une carrière ecclésiastique marquée par de nombreuses publications sur l’histoire de l’art, rassembla des archives contenant 2 456 dessins d’œuvres d’art du Moyen Âge à la Renaissance. Ces dessins témoignent d’un projet ambitieux de catéchisme par l’image. Associé aux historiens d’art catholiques de son temps, opposé au catholicisme libéral, Broussolle chercha à rassembler une documentation en art sacré ancien, propre à nourrir sa réflexion didactique et une philosophie catholique de l’art. Quelles en sont les modalités ? Cette collection de dessins, enrichie d’un ensemble de données thématiques ou chronologiques, et mise en relation avec des notes philosophiques et épistémologiques, révèle une réflexion sur le principe de l’art. **Intervenants** Mathieu Beaud (INHA), Guy Mayaud (INHA) ___ **À propos des Trésors de Richelieu** La Bibliothèque nationale de France, l’Institut national d’histoire de l’art et l’École nationale des chartes organisent la 11e édition du cycle « Trésors de Richelieu », où conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la musique, de la littérature et spécialistes des textes partagent leurs savoirs avec un plus large public. À chaque conférence, des œuvres d’art, des manuscrits, des costumes ou des partitions musicales sortent exceptionnellement des magasins de la BnF, de l’INHA et de l’ENC pour être présentés en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert. **En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes** **Comité scientifique** Muriel Couton (BnF), Charlotte de Foras (ENC), Sophie Lesiewicz (INHA), Frédéric Ramires (BnF), Gennaro Toscano (BnF)

