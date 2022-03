Dans les pas du 47e Commando des Royal Marines Asnelles Asnelles Catégories d’évènement: Asnelles

Calvados

Dans les pas du 47e Commando des Royal Marines Asnelles, 6 juin 2022, Asnelles.

2022-06-06 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-06 17:00:00 17:00:00

Asnelles Calvados Venez marcher dans les pas des hommes du 47e Commando qui, le Jour-J ont débarqué sur la plage de Gold, près d'Asnelles, puis ont entrepris une marche d'environ 20km, derrière les lignes ennemies, avec pour objectif la libération de Port-en-Bessin. Une marche pour découvrir l'histoire de cette opération militaire épique et les actions courageuses des français qui ont aidé à la mener à bien. alex.wilson1@gmx.com +33 6 86 26 76 39

