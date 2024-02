DANS LES PAS DU 47 COMMANDO DES ROYAL MARINES rue 231 Brigade Britannique Port-en-Bessin-Huppain, jeudi 6 juin 2024.

DANS LES PAS DU 47 COMMANDO DES ROYAL MARINES rue 231 Brigade Britannique Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Le J-Jour, les hommes du 47 Commando ont débarqué sur la plage de Gold, près d’Asnelles, puis ont entrepris une marche d’environ 20km, derrière les lignes ennemies, avec comme objectif la libération de Port-en-Bessin.

Accompagnés du 47 Commando actuel, nous suivrons leurs traces et raconterons l’histoire (en anglais et en français) de leur mission épique et des actions courageuses de la communauté française qui les a aidés. Nous commencerons par un service commémoratif à Asnelles et ferons plusieurs pauses en chemin, dont une pour un pique-nique dans le parc de la magnifique Abbaye Sainte Marie de Longues.

Un transport entre Port-en-Bessin à Asnelles est prévu, avant et après la marche. Le nombre de place est limitée et la réservation est donc indispensable.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 08:45:00

fin : 2024-06-06 17:30:00

rue 231 Brigade Britannique Parking principal, à côté du blockhaus

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie alex.wilson1@gmx.com

