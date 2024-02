Dans les pas d’Hélène Berr Rendez-vous Paris, dimanche 24 mars 2024.

Le dimanche 24 mars 2024

de 14h00 à 16h30

.Tout public. Jusqu’à 17 ans. gratuit

30 personnes maximum

Le parcours dans le Quartier latin est accompagné de la lecture d’extraits du Journal mis en perspective avec la situation des Juifs à Paris sous l’Occupation.

D’avril

1942 à février 1944, Hélène Berr, une jeune étudiante juive, tient son journal

intime dans le Paris occupé. Au fil des mots, entre relative insouciance et

angoisse, la jeune femme fait part de son quotidien face au piège qui, étape

après étape, se referme sur elle. Sa frappante lucidité et son talent

d’écrivain font du journal d’Hélène Berr un témoignage inédit et précieux.

Médiation :

Julien Coutant

En

présence exceptionnelle de Mariette Job, nièce d’Hélène Berr et éditrice du

Journal.

Rendez-vous 5 avenue Elisée Reclus 75007 Paris

Contact : +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ reservation@memorialdelashoah.org

© Hélène Berr / Mémorial de la Shoah/Fonds Mariette Job