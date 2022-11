Dans les pas d’Hélène Berr Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Dans les pas d’Hélène Berr Médiathèque Hélène Berr, 12 janvier 2023, Paris. Le jeudi 12 janvier 2023

de 18h00 à 19h30

. gratuit

A l’occasion de la parution du livre « Dans les pas d’Hélène Berr » aux éditions Le Bord de L’eau, rencontre avec Mariette Job et Antoine Spire Éditrice du Journal de sa tente Hélène Berr, Mariette Job s’est construite dans son sillage, malgré de multiples embûches. Elle a voulu raconter son cheminement personnel, les difficultés rencontrées pour faire sortir dans la lumière cet écrit familial intime exceptionnel, reconnu pour sa qualité littéraire et historique. Antoine Spire est journaliste de presse, de radio et de télévision, universitaire et éditeur.

Il fut conseiller éditorial au journal Le Monde et collabore à différentes publications associatives. En savoir plus sur le site de l’éditeur : ici Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : 01 43 45 87 12 https://www.facebook.com/public/Helene-Berr https://www.facebook.com/public/Helene-Berr

Mémorial de la Shoah/coll.MarietteJob.

