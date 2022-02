Dans les pas des petits roubaisiens – visite guidée Boulevard de Fourmies Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Boulevard de Fourmies, le samedi 2 avril à 14:30

Dans les pas des petits Roubaisiens des années 1930, suivez le parcours de découverte en partant des immeubles HBM du Nouveau Roubaix jusqu’à l’Ecole de plein air située au Centre sportif sport municipal. Lieu de rdv : Boulevard de Fourmies, angle avec l’avenue Motte, au pied des immeubles HBM

Gratuit sur réservation

2022-04-02T14:30:00 2022-04-02T16:30:00

