Clermont Clermont Clermont, Haute-Savoie Dans les pas des archéologues Clermont Clermont Catégories d’évènement: Clermont

Haute-Savoie

Dans les pas des archéologues Clermont, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Clermont. Dans les pas des archéologues 2021-07-14 – 2021-07-14 Chef lieu Château de Clermont

Clermont Haute-Savoie Clermont Des archéologues du Département étudient le site médiéval de Clermont, au-dessus du château Renaissance. Lors de cette visite, ils vous expliquent leurs méthodes de travail, les objectifs de leurs recherches et leurs dernières découvertes. billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr +33 4 50 33 50 33 http://www.hautesavoiexperience.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-01 par Conseil Départemental de la Haute-Savoie

Détails Catégories d’évènement: Clermont, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Clermont Adresse Chef lieu Château de Clermont Ville Clermont lieuville 45.97307#5.90854