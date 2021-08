Fréjus Espace Patrimoine (Tour Moderne) Fréjus, Var Dans les pas des archéologues à Fréjus Espace Patrimoine (Tour Moderne) Fréjus Catégories d’évènement: Fréjus

Var

Dans les pas des archéologues à Fréjus Espace Patrimoine (Tour Moderne), 18 septembre 2021, Fréjus. Dans les pas des archéologues à Fréjus

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace Patrimoine (Tour Moderne)

La ville de Fréjus est habilitée depuis 2003 par le ministère de la Culture pour réaliser des opérations archéologiques. Ainsi, une équipe pluridisciplinaire est à l’œuvre au sein de la direction de l’Archéologie et du Patrimoine afin de conserver les traces de son histoire, accompagner l’aménagement du territoire, développer des axes de recherche et transmettre ces découvertes au plus grand nombre. Livret jeu disponible à la Tour pour les enfants. Sur la place Clemenceau et à l’espace Patrimoine Derniers jours de l’exposition Espace Patrimoine (Tour Moderne) place Clemenceau 83600 Fréjus Fréjus Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fréjus, Var Autres Lieu Espace Patrimoine (Tour Moderne) Adresse place Clemenceau 83600 Fréjus Ville Fréjus lieuville Espace Patrimoine (Tour Moderne) Fréjus