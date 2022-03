Dans les pas de Toulouse-Lautrec, balade lumineuse Palais de la Berbie, 5 juin 2022, Albi.

Dans les pas de Toulouse-Lautrec, balade lumineuse

du dimanche 5 juin au samedi 3 septembre à Palais de la Berbie

Du 5 juin au 4 septembre, la balade lumineuse « Dans les pas de Toulouse-Lautrec », de l’auteur-réalisateur CozTen, invite le public à l’émerveillement et à la découverte de l’univers de l’artiste. Le temps d’une soirée, dans le jardin du palais de la Berbie, le spectateur est transporté dans le Montmartre de la Belle époque. En pièces maîtresses, le Moulin Rouge déploie ses ailes sur la tour Mage du Palais et une structure scintillante évoque un chapiteau de cirque, deux univers chers à Toulouse-Lautrec. Posées sur les parterres de buis, des guirlandes lumineuses aux courbes délicates accompagnent avec poésie cette évocation sensible, des projections d’images et de films d’époque animent des façades, des installations plastiques transforment le site, de la musique résonne, plongeant ainsi les visiteurs dans l’atelier, la vie et les œuvres de Lautrec. Une expérience immersive et onirique dans les pas de Toulouse-Lautrec, peintre des fêtes parisiennes, des cabarets, des cirques et des divertissements. Une rencontre lumineuse entre le peintre albigeois et le public pour fêter le centenaire de la donation Toulouse-Lautrec au musée d’Albi. Du 5 juin au 31 juillet : de 22h à 00h. Du 1er août au 4 septembre : de 21h30 à 00h. Pas de spectacle le 10 juin et le 14 juillet. Jardin du palais de la Berbie. Durée : 40 minutes. Tarifs 5 € : pour les adultes Gratuit : -18 ans et détenteurs du Pass culture 10 € : Pass résident ville d’Albi donnant un accès illimité au spectacle 3 € : pour les personnes qui ont visité le musée Toulouse-Lautrec ou qui ont acheté l’Albi City Pass proposé par l’Office du Tourisme d’Albi. Billetterie Les billets pourront être achetés : – Le soir même du spectacle, à l’entrée de celui-ci. – En journée, à l’Office de tourisme d’Albi et au musée Toulouse-Lautrec.

Du 5 juin au 4 septembre, la balade lumineuse « Dans les pas de Toulouse-Lautrec », de l’auteur-réalisateur CozTen

Palais de la Berbie Place Sainte Cécile, 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T22:00:00 2022-06-05T23:59:00;2022-06-06T22:00:00 2022-06-06T23:59:00;2022-06-07T22:00:00 2022-06-07T23:59:00;2022-06-08T22:00:00 2022-06-08T23:59:00;2022-06-09T22:00:00 2022-06-09T23:59:00;2022-06-10T22:00:00 2022-06-10T23:59:00;2022-06-11T22:00:00 2022-06-11T23:59:00;2022-06-12T22:00:00 2022-06-12T23:59:00;2022-06-13T22:00:00 2022-06-13T23:59:00;2022-06-14T22:00:00 2022-06-14T23:59:00;2022-06-15T22:00:00 2022-06-15T23:59:00;2022-06-16T22:00:00 2022-06-16T23:59:00;2022-06-17T22:00:00 2022-06-17T23:59:00;2022-06-18T22:00:00 2022-06-18T23:59:00;2022-06-19T22:00:00 2022-06-19T23:59:00;2022-06-20T22:00:00 2022-06-20T23:59:00;2022-06-21T22:00:00 2022-06-21T23:59:00;2022-06-22T22:00:00 2022-06-22T23:59:00;2022-06-23T22:00:00 2022-06-23T23:59:00;2022-06-24T22:00:00 2022-06-24T23:59:00;2022-06-25T22:00:00 2022-06-25T23:59:00;2022-06-26T22:00:00 2022-06-26T23:59:00;2022-06-27T22:00:00 2022-06-27T23:59:00;2022-06-28T22:00:00 2022-06-28T23:59:00;2022-06-29T22:00:00 2022-06-29T23:59:00;2022-06-30T22:00:00 2022-06-30T23:59:00;2022-07-01T22:00:00 2022-07-01T23:59:00;2022-07-02T22:00:00 2022-07-02T23:59:00;2022-07-03T22:00:00 2022-07-03T23:59:00;2022-07-04T22:00:00 2022-07-04T23:59:00;2022-07-05T22:00:00 2022-07-05T23:59:00;2022-07-06T22:00:00 2022-07-06T23:59:00;2022-07-07T22:00:00 2022-07-07T23:59:00;2022-07-08T22:00:00 2022-07-08T23:59:00;2022-07-09T22:00:00 2022-07-09T23:59:00;2022-07-10T22:00:00 2022-07-10T23:59:00;2022-07-11T22:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T22:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T22:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T22:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T22:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T22:00:00 2022-07-16T23:59:00;2022-07-17T22:00:00 2022-07-17T23:59:00;2022-07-18T22:00:00 2022-07-18T23:59:00;2022-07-19T22:00:00 2022-07-19T23:59:00;2022-07-20T22:00:00 2022-07-20T23:59:00;2022-07-21T22:00:00 2022-07-21T23:59:00;2022-07-22T22:00:00 2022-07-22T23:59:00;2022-07-23T22:00:00 2022-07-23T23:59:00;2022-07-24T22:00:00 2022-07-24T23:59:00;2022-07-25T22:00:00 2022-07-25T23:59:00;2022-07-26T22:00:00 2022-07-26T23:59:00;2022-07-27T22:00:00 2022-07-27T23:59:00;2022-07-28T22:00:00 2022-07-28T23:59:00;2022-07-29T22:00:00 2022-07-29T23:59:00;2022-07-30T22:00:00 2022-07-30T23:59:00;2022-08-01T21:30:00 2022-08-01T23:59:00;2022-08-02T21:30:00 2022-08-02T23:59:00;2022-08-03T21:30:00 2022-08-03T23:59:00;2022-08-04T21:30:00 2022-08-04T23:59:00;2022-08-05T21:30:00 2022-08-05T23:59:00;2022-08-06T21:30:00 2022-08-06T23:59:00;2022-08-07T21:30:00 2022-08-07T23:59:00;2022-08-08T21:30:00 2022-08-08T23:59:00;2022-08-09T21:30:00 2022-08-09T23:59:00;2022-08-10T21:30:00 2022-08-10T23:59:00;2022-08-11T21:30:00 2022-08-11T23:59:00;2022-08-12T21:30:00 2022-08-12T23:59:00;2022-08-13T21:30:00 2022-08-13T23:59:00;2022-08-14T21:30:00 2022-08-14T23:59:00;2022-08-15T21:30:00 2022-08-15T23:59:00;2022-08-16T21:30:00 2022-08-16T23:59:00;2022-08-17T21:30:00 2022-08-17T23:59:00;2022-08-18T21:30:00 2022-08-18T23:59:00;2022-08-19T21:30:00 2022-08-19T23:59:00;2022-08-20T21:30:00 2022-08-20T23:59:00;2022-08-21T21:30:00 2022-08-21T23:59:00;2022-08-22T21:30:00 2022-08-22T23:59:00;2022-08-23T21:30:00 2022-08-23T23:59:00;2022-08-24T21:30:00 2022-08-24T23:59:00;2022-08-25T21:30:00 2022-08-25T23:59:00;2022-08-26T21:30:00 2022-08-26T23:59:00;2022-08-27T21:30:00 2022-08-27T23:59:00;2022-08-28T21:30:00 2022-08-28T23:59:00;2022-08-29T21:30:00 2022-08-29T23:59:00;2022-08-30T21:30:00 2022-08-30T23:59:00;2022-08-31T21:30:00 2022-08-31T23:59:00;2022-09-01T21:30:00 2022-09-01T23:59:00;2022-09-02T21:30:00 2022-09-02T23:59:00;2022-09-03T21:30:00 2022-09-03T23:59:00