### Grâce à une visite guidée, profitez d’une promenade dans Guebwiller sur les traces laissées par Théodore Deck et sa famille. De la maison familiale, rue de La Monnaie, à la villa des Glycines, cette visite guidée dans la ville explore les lieux emblématiques liés à la vie et à la carrière du céramiste.

Gratuit. Réservation obligatoire. 25 personnes maximum.

Musée Théodore Deck et du pays de Florival 1 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller Guebwiller Haut-Rhin

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

