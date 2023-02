Dans les pas de Stevenson La Découverte Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Dans les pas de Stevenson La Découverte, 1 juillet 2022, Saint-Malo . Dans les pas de Stevenson Espace des Sciences La Découverte Pôle Jeunesse Saint-Malo Ille-et-Vilaine La Découverte Espace des Sciences

2022-07-01 – 2023-03-03

La Découverte Espace des Sciences

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine Artiste et illustratrice naturaliste, Adeline Terpo vit sur les bords de Rance, près de Saint-Malo. Formée à la fois dans le domaine des arts appliqués et dans celui de la biologie, Adeline s’inspire de la nature et d’illustres voyageurs, écrivains ou encore scientifiques. Ses références lui permettent d’illustrer ce pont entre deux mondes, souvent tiraillés, que sont ceux de l’art et de la science. « Dans les pas de Stevenson » présente les aquarelles et le carnet de voyage original, témoignage du périple d’Adeline dans les pas de l’auteur écossais Robert Louis Stevenson, en 2020, dans les Cévennes. Accompagnée seulement d’une ânesse, elle tente d’y retrouver la pureté de ce qu’avait ressenti l’auteur 142 ans auparavant. Elle écrira et illustrera son carnet au jour le jour puis ce sera la naissance de son premier livre, publié en juin 2021. guichetculture@saint-malo.fr +33 2 99 40 78 00 La Découverte Espace des Sciences Saint-Malo

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Pôle Jeunesse Adresse Saint-Malo Ille-et-Vilaine La Découverte Espace des Sciences Ville Saint-Malo lieuville La Découverte Espace des Sciences Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Pôle Jeunesse Saint-Malo Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-malo /

Dans les pas de Stevenson La Découverte 2022-07-01 was last modified: by Dans les pas de Stevenson La Découverte Saint-Malo Pôle Jeunesse 1 juillet 2022 Espace des Sciences La Découverte Pôle Jeunesse Saint-Malo Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine La Découverte Saint-Malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine