DANS LES PAS DE NOUGARO Place du 11 novembre 1918 Merville, vendredi 29 mars 2024.

Pour célébrer les 20 ans de la disparition de Claude Nougaro, Alex Lekouid et les musiciens du Still Groove Orchestra reprennent les plus grands tubes du chanteur toulousain.

Alex Lekouid, prof de jazz à Toulouse, commence à se produire sur scène en faisant la première partie d’artiste réputés tel Roumanoff, Palmade, Emile & Image à l’Olympia. Il cumule les prix de différents jurys et est sacré meilleur talent, ce qui confirme son brio.

Accompagné de ses musiciens “Still groove orchestra”, c’est une reprise extrêmement talentueuse de Claude Nougaro à qui il rend ainsi hommage. Un véritable régal avec les classiques de l’artiste, qu’Alex Lekouid offrira lors de cette soirée qui s’annonce brillante et tonifiante.13 EUR.

Début : 2024-03-29 21:00:00

Place du 11 novembre 1918 L’ARPÈGE

Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie

