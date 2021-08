Fréjus Office de Tourisme de Fréjus Fréjus, Var Dans les pas de Napoléon Office de Tourisme de Fréjus Fréjus Catégories d’évènement: Fréjus

Retracer le parcours extraordinaire de deux empereurs, Napoléon 1er et Napoléon III. Revivez l'épopée napoléonienne à la veille du coup d'état du XVIII Brumaire comme si vous y étiez, escorté par le 5e régiment d'infanterie légère, reconstitué. Une aventure à vivre passionnément à travers le patrimoine fréjusien. RDV devant l'office de Tourisme

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

