Dans les pas de Marcel Proust – visite guidée, 11 juin 2022, .

Le samedi 09 juillet 2022

de 19h00 à 21h00

Le samedi 11 juin 2022

de 19h00 à 21h00

. payant 17€/pers

Nous célébrons cette année le centenaire de la mort de l’un des plus grands écrivains français : Marcel Proust (1871-1922). A cette occasion, Dominique vous propose de marcher dans les pas de ce grand nom de la littérature et de partir à la rencontre non seulement de l’homme, mais également des nombreux personnages qu’il a créés pour sa célèbre « Recherche du temps perdu », souvent inspirés de ses rencontres.

Nous remonterons dans le temps, et voyagerons au début du XXème siècle, alors que Paris est en pleine effervescence. C’est la Belle Epoque, la société se presse dans les grands restaurants, les cafés animés et les boutiques luxueuses, dont il reste de nombreux souvenirs. Du Ritz de la place Vendôme aux quartiers de La Madeleine et de Saint Augustin, la ville porte la trace de l’incroyable ambition du Baron Haussmann, qui offrit à Paris son entrée dans une ère nouvelle.

Laissez-vous guider par Proust lors de cette promenade parisienne où la petite et la grande histoire seront au rendez-vous.

Contact : https://www.sous-les-paves.com/produit/dans-les-pas-de-marcel-proust/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.sous-les-paves.com/produit/dans-les-pas-de-marcel-proust/

slp Proust Paris visite