DANS LES PAS DE LA FAMILLE PAVIE ET DE DAVID D’ANGERS Jardin des Beaux-Arts Angers, samedi 23 mars 2024.

DANS LES PAS DE LA FAMILLE PAVIE ET DE DAVID D’ANGERS Jardin des Beaux-Arts Angers Maine-et-Loire

Louis Pavie et ses fils Victor et Théodore ont été au 19e siècle de véritables figures locales et des ambassadeurs du romantisme à Angers. Suivez cette promenade littéraire et historique du jardin des Beaux-arts à la Place Lorraine.

Infos pratiques:

Réservation obligatoire. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Jardin des Beaux-Arts Devant le Repaire Urbain

Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire officedetourisme@destination-angers.com

